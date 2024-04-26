Суд по заявлению Сбербанка ввел наблюдение в еще одной структуре Goldman Group

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "СибНефтьРезерв" (входит в красноярский агрохолдинг Goldman Group), говорится в материалах суда.

Согласно материалам, процедура была введена по заявлению Сбербанка.

В своем заявлении, удовлетворенном судом, банк требовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 609,6 млн рублей основного долга и 4,8 млн рублей неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре.

В картотеке арбитражных дел не уточняется срок действия процедуры наблюдения и дата заседания по рассмотрению отчета управляющего.

Следующим после заявления Сбербанка суд рассмотрит заявление о вступлении в это же дело ООО "Мелодия" (Петропавловск-Камчатский), которое предъявило собственные требования к должнику в размере 108,8 млн рублей.

Ранее Сбербанк подавал заявления о признании банкротами (а также о вступлении в дела о признании банкротами) ПАО "УК "Голдман групп", которое управляет активами холдинга, всех дочерних компаний и бенефициара холдинга Романа Гольдмана. Сумма исковых требований по всем заявлениям одинакова и включает в себя величину основного долга в размере 609,6 млн рублей. Все заявления были приняты судами к рассмотрению.

ООО "СибНефтьРезерв" зарегистрировано в 2005 году и занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами в составе холдинга Goldman Group. По итогам 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 59 тыс. рублей при выручке в 24 млн рублей. Данные за 2023 год пока не опубликованы.

Компания стала уже третьей "дочкой" холдинга, в отношении которой введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Так, 12 апреля красноярский арбитраж по заявлению Сбербанка ввел наблюдение в ООО "Первая заготовительная компания", а 23 апреля – в ООО "АгроЭлита" по заявлению алтайской группы "Продовольствие".

Агрохолдинг Goldman Group

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В настоящее время в отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков с/х потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании многомиллионных долгов и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка (MOEX: SVCB), Росбанк (MOEX: ROSB) и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.