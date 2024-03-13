Суд удовлетворил иск "Совкомбанк факторинг" к пяти "дочкам" Goldman Group на 359 млн руб.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду полностью удовлетворил иск ООО "Совкомбанк факторинг" (небанковская структура Совкомбанка) к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на 359,4 млн рублей, говорится в материалах суда.

Как сообщалось, "Совкомбанк факторинг" подал данный иск в суд в конце декабря прошлого года. Истец требовал взыскать с ООО ТД "Мясничий", ООО "ОбъединениеАгроЭлита", ООО "АгроЭлита", ООО "ИС Петролеум" и ООО "Первая заготовительная компания" 280 млн рублей основного долга и комиссию в размере 79,4 млн рублей.

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы на рассмотрении также находятся еще два иска "Совкомбанк факторинг" к этим же пяти компаниям – на 71 млн и 57,4 млн рублей соответственно.

ООО "Совкомбанк факторинг" специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

В настоящее время в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-ной доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов в настоящее время составляет более 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих более миллиарда рублей, и о банкротстве. Кредиторами, в частности, кроме небанковской структуры Совкомбанка, являются Сбербанк, Солид банк, Росбанк, Енисейский объединенный банк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга), на сотни миллионов рублей.