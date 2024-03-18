С помощью ДЭГ на выборах президента проголосовали более 8 млн человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На прошедших выборах президента РФ дистанционное электронное голосование использовали более 8 млн избирателей, включая Москву, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, почти 10 млн избирателей "смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились". Явка среди тех, кто подавал заявление о голосовании по месту пребывания, составила почти 90%.

Общая явка избирателей на выборах президента России, включая электронное голосование, стала рекордной за всю историю президентских кампаний в стране с 1991 года и составила 77,44%. Всего в выборах приняли участие 87 113 127 человек. В 1991 году явка на президентских выборах составила 74,66%.

"Мы планируем провести уже официальное заседание ЦИК в четверг 21 марта в 11 утра, где уже будут все официально подведены итоги, - сказала Памфилова. - Страна огромная, помимо того, что мы подводим итоги через ГАС выборы, необходимо, чтобы из всех точек, где было голосование нам доставили документацию, документы. Это требует определенного времени, надо, чтобы все было чисто, корректно. Поэтому мы взвесили, проанализировали свои возможности. 21 марта, четверг".