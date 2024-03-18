ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Общая явка избирателей на выборах президента России, включая электронное голосование, стала рекордной за всю историю президентских кампаний в стране с 1991 года и составила 77,44%.

Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, по состоянию на 10 утра в выборах приняли участие 87 113 127 человек.

Ранее самая высокая явка на выборах президента была зафиксирована в 1991 году и тогда составила 74,66%.

Глава ЦИК также сообщила, что около 2 млн 600 тыс. избирателей воспользовались досрочным голосованием на выборах президента РФ. Почти 10 млн избирателей смогли проголосовать по месту нахождения, этим правом воспользовалось 90% из них.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.