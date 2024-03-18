Памфилова заявила, что Путин побеждает на выборах с рекордным результатом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин побеждает в выборах президента России с рекордным за всю историю президентских кампаний в РФ результатом в 87,29%. Такие данные обнародованы в ЦИК РФ.

"Это рекордный показатель", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Данный результат получен после обработки 99,76% протоколов.

На выборах президента РФ в 2018 году Путин победил с результатом 76,69% голосов.

По словам Памфиловой, в абсолютных цифрах, по предварительным данным, 75 932 111 избирателей проголосовали за действующего главу государства.

"В 2018 году в абсолютном исчислении за Владимира Путина проголосовали 56 426 399 избирателей", - сказала она.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,3% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,84 % голосов.

Последнее место, по данным ЦИК, досталось главе партии ЛДПР Леониду Слуцкому, который получил 3,21% голосов избирателей.