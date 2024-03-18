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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать голосованию

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать голосованию
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время голосования
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за попытки помешать голосованию граждан на выборах.

Матвиенко отметила, что серьезных изменений в избирательную систему РФ вносить не следует, и назвала ее "совершенной". "Тем не менее, те факты, которые обнаружены, в том числе отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать волеизъявлению граждан, вмешиваться в избирательный процесс - они были незначительными и никак не повлияли (на итоги выборов), но тем не менее, они имели место", - сказала Матвиенко журналистам.

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"В этой части нужно усилить законодательство в плане повышения ответственности граждан за такие проступки и усилить наказание за такие деяния", - сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко напомнила, что в ходе голосования на выборах президента "было несколько попыток залить бюллетени краской, зеленкой, йодом и т.д". По ее мнению, "в большинстве своем это были обманутые люди теми же мошенниками, манипуляторами в (социальных) сетях". "Тем не менее они (нарушители) должны нести ответственность за такие действия", - уверена спикер Совета Федерации.

"В этой части нужно подумать, не торопиться, спокойно проанализировать (ситуацию), профессионально сделать выводы", - заключила спикер верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко ЦИК Совет Федерация
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