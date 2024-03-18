Признаны недействительными 709 избирательных бюллетеней

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На прошедших выборах президента РФ недействительными признаны 709 бюллетеней с 11 участков, расположенных в восьми регионах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в восьми субъектах РФ: Республика Коми, Хабаровский край, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, на 11 избирательных участках недействительными признаны 709 избирательных бюллетеней. Это, конечно, ничтожная цифра", - сказала она.

У ЦИК нет информации о признании недействительными итогов голосования ни на одном участке, добавила Памфилова.

"Нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными. Это тоже беспрецедентный случай. Ни одного случая такого сейчас нет", - сказала она.

Глава ЦИК отметила беспрецедентную явку - 77,44%, а также рекордный результат Владимира Путина - 87,29%.