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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин связал высокую явку на выборах с драматизмом событий, через которые проходит РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что высокая явка на президентских выборах связана со сложившейся в стране ситуацией, в том числе и с проведением специальной военной операции.

"Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна, связано с сегодняшней ситуацией, связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей, создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам прошедших выборов.

По его словам, "результаты, и прежде всего, явки, показывают, что рядовые люди чувствуют это и понимают, что именно от них очень многое зависит".

"Мы пришли, чтобы создать условия внутренней, политической консолидации для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы эта сплоченность позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно, в сфере экономики, развития гуманитарной сферы, осуществления социальных проектов", - отметил Путин.

"У нас огромная повестка развития, и люди это почувствовали сердцем, пришли, чтобы создать условия для развития и укрепления Родины, России", - добавил он.

Владимир Путин РФ цик
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