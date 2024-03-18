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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин набирает 85,13% голосов в Москве после обработки 100% протоколов

Путин набирает 85,13% голосов в Москве после обработки 100% протоколов
Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Москве, Владимир Путин набирает на выборах президента РФ 85,13% голосов, вторым идет Владислав Даванков.

Соответствующие данные представлены в ЦИК РФ.

На втором месте вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 6,65% голосов.

Третий - с 3,84% голосов - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов, на четвертом месте - с 2,83% голосов - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, бюллетени, испачканные зеленкой в Москве, удалось прочитать, голоса избирателей засчитаны.

"Все читаемо, отметки в бюллетенях видны, все подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал!", - сказал Реут.

Он напомнил, что от зеленки пострадали бюллетени на двух участках - в Отрадном на УИК 690 (115 бюллетеней) и в Чертаново Южное на УИК 2084 (217 бюллетеней).

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что в первый день голосования на выборах президента на избирательном участке в Москве была задержана женщина после того, как вылила краску в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами тогда сообщили, что комиссия опечатала ящик для голосования, в который была вылита жидкость.

Владимир Путин ЦИК РФ Владислав Даванков Новые люди
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