Центризбирком уточнил рекордную явку на прошедших президентских выборах

Явка составила 77,49%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,49%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.

"Установлено, что итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49% от числа избирателей, немножко она у нас выросла, на пять сотых, включенных в списки избирателей", - сказала Памфилова.

"В истории современной России подобных показателей еще не было. Это тоже элемент того, что выборы имели элемент легитимности и демократичности", - добавила она.

18 марта Памфилова сообщала, что общая явка, включая электронное голосование составила 77,44% и всего в голосовании приняли участие 87 113 127 человек.

Ранее самая высокая явка на выборах президента была зафиксирована в 1991 году и тогда составила 74,66%.