РЖД планируют ежегодный прирост грузовых перевозок свыше 2% до 2030 г.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует наращивать грузоперевозки до конца десятилетия, сообщил глава компании Олег Белозеров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"В грузовых перевозках среднегодовые темпы роста объемов до 2030 г. приняты на уровне более 2%. Это почти плюс 200 млн тонн к 2023 г.", - сказал он.

По контейнерным перевозкам за шесть лет РЖД прирастали более чем на 11% ежегодно и вышли на 7,4 млн TEU в 2023 г. "К 2030 г. планируем увеличение на треть - до 10 млн TEU", - заверил Белозеров.