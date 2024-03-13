Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

РЖД планируют ежегодный прирост грузовых перевозок свыше 2% до 2030 г.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует наращивать грузоперевозки до конца десятилетия, сообщил глава компании Олег Белозеров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"В грузовых перевозках среднегодовые темпы роста объемов до 2030 г. приняты на уровне более 2%. Это почти плюс 200 млн тонн к 2023 г.", - сказал он.

По контейнерным перевозкам за шесть лет РЖД прирастали более чем на 11% ежегодно и вышли на 7,4 млн TEU в 2023 г. "К 2030 г. планируем увеличение на треть - до 10 млн TEU", - заверил Белозеров.

Олег Белозеров РЖД Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite

Суд удовлетворил иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" на 275 млн рублей

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Nord Stream подал в Британии иск к страховщикам за отказ возместить ущерб от взрывов

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });