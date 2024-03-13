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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

РЖД планируют установить 400 модульных вокзалов на небольших станциях к 2030 г.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" до конца десятилетия установит на небольших ж/д станциях модульные вокзалы, сообщил глава компании Олег Белозёров в ходе правительственного часа в Госдуме,

"В 2024 г. будет поставлено 15 модульных вокзалов, включая остановочные пункты городов Золотого кольца России. А к 2030 г. их число вырастет до 400", - сказал он.

Белозёров напомнил, что впервые модульный вокальный комплекс был установлен РЖД в 2023 г. для использования там, где отсутствуют помещения для пассажиров.

Также он сообщил, что РЖД будут закупать по 1100 пассажирских вагонов в год.

"Целевая задача - сокращение среднего возраста вагона с 12,5 до 10 лет. Новый подвижной состав - это современный уровень комфорта и высокая динамика роста объёмов перевозок", - добавил Белозёров.

РЖД
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