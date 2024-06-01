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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Заболеваемость вирусным гепатитом С в России за год выросла на 26%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В 2023 году в России как впервые установленный диагноз острый вирусный гепатит выявлен у 5 770 человек. Это следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 3,93 случаев, что не превышает средние многолетние значения, но выше заболеваемости прошлого года на 43,4%.

Чаще в 2023 году выявлялся гепатит А (61% от всех случаев), причем, по сравнению с 2010 годом, его удельный вес вырос в 1,3 раза. Гепатит В в 2023 году выявлен у 490 человек, заболеваемость острым гепатитом С составила 1393 человек, что ниже средних многолетних показателей на 27,5%, но при этом в сравнении с 2022 годом заболеваемость увеличилась на 26%

Экономическое бремя вирусного гепатита С в 2023 году было также значительным, отмечается в докладе, и, по расчетам составило 65,6 млрд руб. с учетом прямых и косвенных затрат.

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