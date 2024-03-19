Кремль переадресовал в кабмин вопрос о компенсациях НПЗ, пострадавшим от дронов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, будет ли выплачиваться компенсация российским НПЗ, пострадавшим от атак украинских беспилотников.

"Мне неизвестно об этом, но скорее, это все-таки к правительству, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждается ли возможность выплаты компенсаций пострадавшим НПЗ.