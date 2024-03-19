Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Кремль переадресовал в кабмин вопрос о компенсациях НПЗ, пострадавшим от дронов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, будет ли выплачиваться компенсация российским НПЗ, пострадавшим от атак украинских беспилотников.

"Мне неизвестно об этом, но скорее, это все-таки к правительству, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждается ли возможность выплаты компенсаций пострадавшим НПЗ.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На аварийный рудник в Приамурье планируется направят насосы для откачки жидкого грунта

На аварийный рудник в Приамурье планируется направят насосы для откачки жидкого грунта

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings
Военная операция на Украине

Украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Лисичанске

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов
Дипломатическое противостояние

Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

Военная операция на Украине

Девять снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

ФАС сообщила, что участников СВО и их родных будут приоритетно подключать к газу

Аэропорт Ставрополя экстренно прервал работу для ремонта взлетной полосы

Корвет ТОФ провел учение по борьбе безэкипажными катерами в Японском море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });