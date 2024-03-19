Минэнерго разрабатывает меры безопасности на НПЗ совместно с Росгвардией

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго совместно с Росгвардией разрабатывает меры безопасности для нефтеперерабатывающих заводов, заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов.

"Вопрос безопасности, конечно, обсуждается, работа ведется. И есть законодательная инициатива наших коллег. Насколько я понимаю, мы можем в случае выхода какого-то оборудования из строя всегда перенаправить потоки топлива, главное, чтобы РЖД не подкачало. Обычно так мы и делаем", - заметил он.

"Работа по безопасности ведется, действительно актуальный вопрос. Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, (меры - ИФ) по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа "Панциря", - сказал Верхов.