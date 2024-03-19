Оказавшиеся под завалом шахтеры в Приамурье пока не выходили на связь

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спасателям пока не удается связаться с шахтерами, которые с вечера 18 марта находятся запертыми в шахте на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщил "Интерфаксу" глава МЧС Александр Куренков.

Он отметил, что расчистку завалов осложняет стекающая в шахту вода.

"Скорость продвижения (спасателей - ИФ) в среднем примерно 100 метров за два часа", - сказал министр. По его данным, на месте находится более 100 спасателей, готовых к ручному разбору завалов.

Ранее о том, что спасателям мешает поступающая в шахту вода, которая разжижает грунт, сообщил вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, на рудник скоро должны доставить из Кузбасса мощные насосы для откачки жидкого грунта.

Обрушение горной массы произошло на шахте "Пионер" на глубине около 125 метров произошло обрушение горной массы. В шахте заблокированы 13 сотрудников подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.