Уголовное дело возбуждено в Приамурье по факту обрушения в шахте

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Амурской области возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после обрушения горной породы в шахте золоторудной компании на участке "Пионер", сообщает во вторник региональное следственное управление СК России.

"При производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

В понедельник вечером (по местному времени) на месторождении "Пионер" на глубине около 125 метров произошло обрушение горной массы. В шахте, по данным областной прокуратуры, находятся 15 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

По вентиляционному уклону сразу после ЧП к людям на руднике была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона. Позднее присоединилась оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.

Утром во вторник месту происшествия прибыли горноспасатели МЧС из Нерюнгри и Хабаровска, в Приамурье также направились спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера.