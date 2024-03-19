Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Уголовное дело возбуждено в Приамурье по факту обрушения в шахте

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Амурской области возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после обрушения горной породы в шахте золоторудной компании на участке "Пионер", сообщает во вторник региональное следственное управление СК России.

"При производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

В понедельник вечером (по местному времени) на месторождении "Пионер" на глубине около 125 метров произошло обрушение горной массы. В шахте, по данным областной прокуратуры, находятся 15 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

По вентиляционному уклону сразу после ЧП к людям на руднике была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона. Позднее присоединилась оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.

Утром во вторник месту происшествия прибыли горноспасатели МЧС из Нерюнгри и Хабаровска, в Приамурье также направились спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера.

Амурская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Ставрополя экстренно прервал работу для ремонта взлетной полосы

Корвет ТОФ провел учение по борьбе безэкипажными катерами в Японском море

БПЛА перехвачен над Воронежем

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Под завалами на месте обрушения шахты в Приамурье могут находиться 15 человек

Что произошло за день: понедельник, 18 марта

В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы

Путин заявил, что ж/д ветка Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск дойдет до Севастополя

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Три американские образовательные НКО внесены в список нежелательных в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });