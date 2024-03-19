Минэкономразвития ждет приезда в Россию 9,5 млн иностранных туристов в 2024 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает, что въездной турпоток составит 9,5 млн человек по итогам 2024 года, сообщил на открытии международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"Внутренний туризм в России вернулся к допандемийным показателям, и теперь на повестке дня открытие наших туристических услуг для внешних рынков. Планируем в этом году привлечь в Россию до 9,5 млн иностранных туристов. Показатели по экспорту услуг существенно вырастут. Выполняя задачу по росту турпотока до 2030 года, рассчитываем, что он восстановится и составит не меньше, чем в период чемпионата мира, то есть более 18 млн человек", - сказал он.

Он добавил, что сейчас важно развивать туризм как с экономической, так и с экологической точки зрения.

"Глобальный туристический сектор составляет более 3,5% мирового ВВП, а туризм становится драйвером экономического роста, который влечет за собой повышение благосостояния людей и способствует притоку новых частных инвестиций", - пояснил он.

Замминистра уточнил, что одной из главных задач стоит обеспечение роста целевых индикаторов, чтобы привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и создать сектору дополнительную прибыль.