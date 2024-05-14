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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

АТОР сообщила о троекратном росте въездного турпотока в Россию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число иностранных граждан, посетивших Россию с целью туризма в первом квартале 2024 года, выросло втрое в годовом исчислении, половину турпотока составили китайцы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ.

"За первый квартал 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных граждан, указавших целью визита "туризм". В аналогичный период 2023 года их было 67,7 тысячи, то есть в три раза меньше. До пандемии, в январе-марте 2019 года, поток туристов в два раза превышал показатели этого года (470 тысяч)", - говорится в сообщении.

На граждан Китая за квартал пришлось 99 тысяч поездок с туристическими целями.

"При этом в первой половине прошлого года из Китая в Россию ехали в основном бизнес-туристы. Но с конца прошлого года и в первом квартале 2024 года в России стало больше экскурсионных туристов из КНР", - отмечается в сообщении.

На втором месте по турпотоку в первом квартале 2024 года оказался Туркменистан (15,9 тысячи), на третьем - Турция (12,5 тысячи), на четвертом Германия (8,4 тысячи визитов), на пятом ОАЭ (7,3 тысячи).

АТОР Германия ФСБ Китай Турция
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