Туроператоры высказались против въездного сбора с иностранных туристов без виз

В Госдуму внесен законопроект о введении такого сбора

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Введение въездного сбора для иностранцев, прибывающих в Россию без визы, может негативно отразиться на въездном туризме, если закон будет распространяться и на туристов, сообщает Российский союз туриндустрии.

Как считает глава комитета РСТ по правовым вопросам и основатель юридической компании "Персона Грата" Георгий Мохов, законопроект не должен распространяться на туристов.

"Если и вводить такого рода сбор, то он должен касаться только трудовой миграции. То есть дифференцироваться по цели посещения и не касаться въезда с целью туризма", - сказал он.

Гедиректор принимающего туроператора "Тари-Тур", член правления РСТ Марина Левченко также считает необходимым разделить иностранный поток на туристов и мигрантов.

"Надеюсь, в процессе обсуждения законопроекта будут четко разделены понятия "туристы" и "мигранты", которые въезжают в Россию без виз, а таких действительно много. Если этот законопроект будет приниматься, нужно сделать так, чтобы не пострадали те туристы, которые могут въезжать по безвизовым спискам в Россию - это Китай, Иран и, как предполагается, Индия", - уточнила Левченко.

По ее словам, введение такого сбора может негативно сказаться на иностранном турпотоке в Россию.

"Законы с такими формулировками требуют разъяснения, что они касаются работы с мигрантами. Если сбор будет установлен для всех въезжающих в Россию, работа туристического сообщества, которое занимается въездным туризмом, будет осложнена, потому что любое ограничение работает против нас", - подчеркнула эксперт.

Левченко отметила, что многие страны, напротив, отменяют визы и сборы для иностранных путешественников, что приводит к росту въездного турпотока.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому со всех иностранцев, пересекающих границу России без визы, предлагается взимать въездной сбор. Исключение составляют транзитные пассажиры. Сбор позволит сэкономить бюджетные средства в случае депортации иностранного гражданина и снизить уровень преступности.

Сейчас иностранцев, прибывающих в Россию в рамках безвизового въезда, депортируют либо за счет самого гражданина, либо за счет принимающей стороны. Если эти пункты не соблюдены, то депортация проводится за счет средств федерального бюджета.