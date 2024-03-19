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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Устойчивая весенняя погода придет в Москву в субботу

Устойчивая весенняя погода придет в Москву в субботу
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Существенное повышение температуры начнется в Москве с субботы, когда днем воздух будет прогреваться до 9 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Говоря о погоде в ближайшие дни, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что со среды в столичном регионе будет противостояние антициклона и циклона. В частности, как уточнил Вильфанд, это приведет к тому, что "ночные и дневные температуры будут между собой входить в коллизию - ночные температуры будут такими же, как и дневные, но со знаком минус".

В среду в Москве будет облачная погода с прояснениями и без осадков, температура ночью от минус 7 до минус 2, днем - от плюс 2 до плюс 7. В четверг и пятницу влияние антициклона будет выше, поэтому прогнозируется переменная облачность и "много солнца". Ночные температуры будут минус 8 - минус 3 градуса, а днем - плюс 3 - плюс 8 градусов.

"С 23 марта, с Всемирного метеорологического дня и дня работника Гидрометслужбы России, начинается существенное повышение температуры, потому что меняется циркуляция, воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и с юга", - сказал Вильфанд.

В субботу в Москве и Подмосковье будет облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки, ночью в виде небольшого мокрого снега, днем - в виде небольшого дождя. Температура ночью будет около ноля, а днем - плюс 5 - плюс 9 градусов.

"В воскресенье уже ночные температуры перевалят через ноль, будет плюс 1 - плюс 5, днем плюс 5 - плюс 10. В понедельник ночью плюс 1 - плюс 6, а днем плюс 6 - плюс 11. Такая температура будет на 4-5 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, такая температура будет соответствовать погоде апреля.

"Устойчивая весна начинается с Метеорологического дня", - добавил он.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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