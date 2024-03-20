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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Спасатели планируют бурить скважину на месте завала на руднике "Пионер"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Спасатели прошли 90 м завала на месте обрушения шахты на руднике "Пионер" в Амурской области, планируют начать бурить скважину, сообщил губернатор Василий Орлов.

"Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса. Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи. Также в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды", - написал глава региона в телеграмм-канале.

По его словам, за сутки спасатели расчистили 90 м завала, откачали 500 кубов воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует.

В понедельник вечером (по местному времени) на месторождении "Пионер" на глубине около 125 м произошло обрушение горной массы. В шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

На предприятии "Интерфаксу" сообщили, что ситуация на руднике "Пионер" не осложнялась повторными обрушениями. На участке устанавливается дополнительная вентиляция, ведется монтаж трансформаторной подстанции и насосной установки для откачки воды.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев сообщил, что в ближайшее время из Кузбасса к руднику "Пионер" будут доставлены мощные насосы для откачки жидкого грунта.

МЧС РФ Приамурье Пионер
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