Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Более 50 м разведочной скважины пробурили на месте завала на руднике в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Активные работы по спасению горняков, которые оказались заблокированы в шахте на руднике "Пионер", продолжаются в Амурской области, удалось пробурить более 50 метров разведочной скважины, сообщает МЧС России.

"Осуществлена засыпка грунтом мест поступления горной массы (пульпы). Продолжаются работы по выработке грунта (ила) с освобожденного от воды участка шахты. За ночь вывезено 160 кубометров. Продолжается бурение разведочной скважины с поверхности в горные выработки нулевого горизонта. При помощи буровой установки повышенной мощности пройдено 53 метра", - говорится в сообщении.

Ночью из Благовещенска прибыла еще одна буровая установка, которую задействуют для бурения второй разведочной скважины.

В четверг на руднике "Пионер" прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя Министра МЧС России Анатолия Супруновского.

В настоящее время готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек, которые должны обеспечивать безопасность проведения работ.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

Приамурье МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Что произошло за день: среда, 20 марта

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });