Более 50 м разведочной скважины пробурили на месте завала на руднике в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Активные работы по спасению горняков, которые оказались заблокированы в шахте на руднике "Пионер", продолжаются в Амурской области, удалось пробурить более 50 метров разведочной скважины, сообщает МЧС России.

"Осуществлена засыпка грунтом мест поступления горной массы (пульпы). Продолжаются работы по выработке грунта (ила) с освобожденного от воды участка шахты. За ночь вывезено 160 кубометров. Продолжается бурение разведочной скважины с поверхности в горные выработки нулевого горизонта. При помощи буровой установки повышенной мощности пройдено 53 метра", - говорится в сообщении.

Ночью из Благовещенска прибыла еще одна буровая установка, которую задействуют для бурения второй разведочной скважины.

В четверг на руднике "Пионер" прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя Министра МЧС России Анатолия Супруновского.

В настоящее время готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек, которые должны обеспечивать безопасность проведения работ.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.