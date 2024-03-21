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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Более 220 человек участвуют в поисково-спасательной операции на руднике в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сил и средств для проведения поисково-спасательной операции на месте завала на руднике "Пионер" в Амурской области достаточно, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В спасательной операции задействовано 223 человека, 111 - специалисты МЧС, остальные - сотрудники предприятия", - говорится в сообщении.

Связи с пострадавшими горняками нет.

Дополнительно специалисты подготовили список резервной техники и оборудования, которое может понадобиться для спасательных работ. Сегодня его передадут в соседние регионы, которые готовы выделить все необходимое.

В Амурскую область прибыли родственники двух горняков, которые остаются заблокированными в шахте.

Как сообщалось, активные работы по спасению 13 горняков, которые оказались заблокированы в шахте на руднике "Пионер". Удалось пробурить более 50 метров разведочной скважины, проведена засыпка грунтом мест поступления горной массы (пульпы), продолжаются работы по выработке грунта с освобожденного от воды участка шахты, за ночь вывезено 160 кубометров.

Ночью из Благовещенска прибыла еще одна буровая установка, которую задействуют для бурения второй разведочной скважины.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух.

Благовещенск МЧС Приамурье
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