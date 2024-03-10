Крейсер ТОФ "Варяг" отразил авианалет условного противника в Аравийском море

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" провел учение в Аравийском море по отражению воздушного нападения на корабль истребительной авиации условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"По замыслу учения ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели, которые расчеты радиотехнической боевой части определили как военные самолеты условного противника", - говорится в сообщении.

Артиллерийские расчеты "Варяга" привели оружие в готовность к применению. Экипаж крейсера, чтобы не допустить захода на боевой курс "вражеских" истребителей, нанес удар по целям из артиллерийской установки АК-130 и зенитного ракетного комплекса "Оса-МА".

После серии артиллерийских и ракетных ударов истребители условного противника были уничтожены.

В ходе учения в Аравийском море воздушные цели были сымитированы электронным способом. Экипаж ракетного крейсера "Варяг" успешно выполнил задачи по противовоздушной обороне.

Флагман ТОФ продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.