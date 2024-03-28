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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:11

Корабли Тихоокеанского флота зашли в Красное море

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море, сообщила пресс-служба флота в четверг.

Перед заходом в Красное море экипажи кораблей успешно прошли Аденский залив, где провели серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника.

В настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.

Красное море Маршал Шапошников ТОФ
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