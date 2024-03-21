Ракетную опасность в Белгороде отменили

Военные заявили, что ПВО сбила над Белгородской областью десять реактивных снарядов системы "Вампир"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде и Белгородском районе дали отбой ракетной опасности, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков в 8:25 по Москве.

О запуске сирен ракетной опасности он сообщал в 8:04.

Министерство обороны России сообщило, что в четверг около 8 утра дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".