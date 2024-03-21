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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Спорткомплекс "Белгород-Арена" поврежден при обстреле

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Административный корпус и около 20% остекления спорткомплекса "Белгород-Арена" получили повреждения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ в четверг утром, сообщил журналистам директор учреждения Юрий Черников.

"Административный корпус - мой кабинет, кабинет секретаря - их нет, все разбито. Повреждение стекол где-то процентов на 20. Это одно из самых дорогих удовольствий. Ну, и оборудование очень дорогое у нас, тоже много повреждений", - сказал Черников.

Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

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"Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке, мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус", - отметил директор спорткомплекса.

По его словам, в момент прилета в здании находилась только охрана, которая не пострадала.

Ранее министерство обороны России сообщило, что в четверг около 8:00 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

"Белгород-Арена" - многофункциональный спортивный комплекс на 10 тыс. зрительских мест - открыта в 2021 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Сметная стоимость проекта составляла 4 млрд рублей. Площадь спортивного объекта - порядка 40 тыс. кв. м.

Белгород
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