Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Гладков сообщил о готовности многих регионов принять эвакуированных белгородских детей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о готовности властей ряда регионов России принять белгородских детей, которых пришлось эвакуировать из-за обстрелов.

"На сегодняшний день поступили предложения принять наших детей от губернаторов Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и многих других. Я благодарен коллегам за такую поддержку", - написал он в Telegram.

Он напомнил, что 21 марта 1200 детей из Белгородской области отправят в оздоровительные лагеря: 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове. Всего заявки детский отдых в других регионах подали родители примерно 9000 детей.

"Пока мы планируем разместить ребят на три недели, однако если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей", - подчеркнул Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });