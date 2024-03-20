Гладков сообщил о готовности многих регионов принять эвакуированных белгородских детей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о готовности властей ряда регионов России принять белгородских детей, которых пришлось эвакуировать из-за обстрелов.

"На сегодняшний день поступили предложения принять наших детей от губернаторов Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и многих других. Я благодарен коллегам за такую поддержку", - написал он в Telegram.

Он напомнил, что 21 марта 1200 детей из Белгородской области отправят в оздоровительные лагеря: 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове. Всего заявки детский отдых в других регионах подали родители примерно 9000 детей.

"Пока мы планируем разместить ребят на три недели, однако если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей", - подчеркнул Гладков.