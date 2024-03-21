Треть пути прошла буровая установка на месте ЧП на руднике в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Около трети от расчетной глубины разведывательной скважины пробурили специалисты на руднике "Пионер" в Амурской области, где в шахте заблокированы 13 человек, сообщает МЧС России в четверг.

"Первая разведывательная скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из 262 необходимых. Начинают бурение второй. Продолжаются работы по выработке грунта (ила) с освобожденного от воды участка шахты", - говорится в сообщении.

Спасатели проводят непрерывный контроль обстановки на месте работ, в том числе контроль газовой атмосферы и температуры, мониторинг поступления воды и пульпы на аварийный участок, возводят водоупорные перемычки. Совместно со специалистами рудника проводятся работы по откачке воды и горной массы с места аварии.

Психологи МЧС России и специалисты объекта оказывают психологическую помощь и поддержку прибывающим родственникам заблокированных горняков. Две семьи размещены в пункте временного размещения в Зее.

Ранее сообщалось, что на рудник дополнительно доставят станок подземного бурения и планируют отправить из Кузбасса установку высокоточного бурения.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.