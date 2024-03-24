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Большую часть пути прошла буровая установка на месте завала на руднике в Приамурье

Большую часть пути прошла буровая установка на месте завала на руднике в Приамурье
Поисково-спасательные работы на руднике "Пионер" в Приамурье
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Более двух третей от расчетной глубины разведывательной скважины пробурили специалисты на руднике "Пионер", где в шахте заблокированы 13 человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"Все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра", - говорится в сообщении.

По данным МЧС России, вторая скважина пробурена на 124 из 205 метров, третья - на 84 метра из 160, а четвертая - на 43 из 350 метров. Сегодня планируется завершение работ по бурению первой скважины.

Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье из завала на шахте рудника "Пионер" вывезли 182 куб. м грунта. Сотрудники рудника готовят подъездные пути для установки мощного насоса из Кузбасса в чаше карьера над заваленной шахтой, используя тяжелую технику.

Как сообщалось, на место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" прибыла четвертая буровая установка.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод. В операции по поиску и спасению 13 горняков, остающихся под завалами, задействовано более 220 человек.

Приамурье Амурская область
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