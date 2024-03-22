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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение

Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции блогеру и создателю проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской, а также ее супругу Алексею, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

Как пояснили в ведомстве, Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализация преступных доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерный оборот платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Мужу Блиновской, сообщили в столичном СК, окончательно предъявлено обвинение в легализации преступных доходов, а также в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 198 УК РФ).

По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму в 906 млн руб., из которых затем они легализовали 706 млн руб.

Кроме того, для легализации денежных средств, как установило следствие, Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи юридических лиц.

"В ближайшее время Блиновские будут уведомлены об окончании следственных действий и приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - заключили в СК.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу.

Изначально блогер была помещена под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству следствия суд перевел ее в СИЗО в связи с нарушениями более мягкой меры пресечения.

Супруг Блиновской находится под домашним арестом.

СКР Елена Блиновская Алексей Блиновский
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