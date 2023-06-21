Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом еще на месяц
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста блогеру и создательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации преступных доходов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
"Срок содержания под домашним арестом в отношении Блиновской продлен до 26 июля 2023 года", - сообщили агентству в пресс-службе в среду.
В суде следователь обосновал необходимость продления меры пресечения для Блиновской планируемыми следственными действиями, а также тем, что, находясь на свободе, фигурантка может помешать расследованию.
Блиновская и ее защита просили суд отказать следствию и назначить ее более мягкую меру пресечения - запрет определенных действий.
Прокуратура поддержала следствие.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Фигурантке вменяется уклонение от уплаты налогов и легализация преступных доходов.
По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.
Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.
Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.
Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.
Супруг Блиновской также в настоящее время находится под домашним арестом.