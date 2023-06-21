Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом еще на месяц

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста блогеру и создательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации преступных доходов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Срок содержания под домашним арестом в отношении Блиновской продлен до 26 июля 2023 года", - сообщили агентству в пресс-службе в среду.

В суде следователь обосновал необходимость продления меры пресечения для Блиновской планируемыми следственными действиями, а также тем, что, находясь на свободе, фигурантка может помешать расследованию.

Блиновская и ее защита просили суд отказать следствию и назначить ее более мягкую меру пресечения - запрет определенных действий.

Прокуратура поддержала следствие.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Фигурантке вменяется уклонение от уплаты налогов и легализация преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.

Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.