Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом еще на месяц

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста блогеру и создательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации преступных доходов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Срок содержания под домашним арестом в отношении Блиновской продлен до 26 июля 2023 года", - сообщили агентству в пресс-службе в среду.

В миреМужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налоговМужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налоговЧитать подробнее

В суде следователь обосновал необходимость продления меры пресечения для Блиновской планируемыми следственными действиями, а также тем, что, находясь на свободе, фигурантка может помешать расследованию.

Блиновская и ее защита просили суд отказать следствию и назначить ее более мягкую меру пресечения - запрет определенных действий.

Прокуратура поддержала следствие.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Фигурантке вменяется уклонение от уплаты налогов и легализация преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.

Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.
Супруг Блиновской также в настоящее время находится под домашним арестом.

Елена Блиновская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СПЧ призвали отказаться от профилактического выжигания травы и сельхозземель

В СПЧ призвали отказаться от профилактического выжигания травы и сельхозземель

Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

Путин заявил о затишье из-за серьезных потерь украинской армии в ходе контрнаступления

Шойгу заявил, что сейчас определяется геополитическое будущее России

Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax

Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках наступления ВСУ на ряде направлений

Сенаторы одобрили закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

В Кремле не увидели предпосылок для продления "зерновой сделки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });