Суд отклонил иск блогера Елены Блиновской о недействительности решения ФНС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве с требованием признать решения и действия службы незаконными.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы. Иск был подан 26 декабря 2023 года.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО, ее супруг - под домашним арестом.