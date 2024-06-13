Канада ввела новые санкции против российских физлиц и юрлиц

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Канады объявили о введении дополнительных антироссийских санкций, в частности против компаний, "вовлеченных в операции по дезинформации и пропаганде", говорится в опубликованном пресс-релизе канадского МИД.

В санкционных списках фигурируют, в частности, "Российская газета", телеканал "Санкт-Петербург".

Среди компаний, против которых введены ограничения, - авиакомпания "Победа".

В санкционный список физических лиц попали знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Санкции также введены против компаний российского ВПК, которые поставляют ключевые технологии и электронные компоненты для российской спецоперации.

"Санкции нацелены на компании, связанные с обходом санкций, который способствует доступу России к санкционным товарам или доходам от продажи нефти выше установленного G7 потолка цен", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, согласно заявлению, санкции включают запрет на экспорт в Россию товаров, связанных со станками с ЧПУ (числовым программным управлением).