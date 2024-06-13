Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Канада ввела новые санкции против российских физлиц и юрлиц

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Канады объявили о введении дополнительных антироссийских санкций, в частности против компаний, "вовлеченных в операции по дезинформации и пропаганде", говорится в опубликованном пресс-релизе канадского МИД.

В санкционных списках фигурируют, в частности, "Российская газета", телеканал "Санкт-Петербург".

Среди компаний, против которых введены ограничения, - авиакомпания "Победа".

В санкционный список физических лиц попали знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Санкции также введены против компаний российского ВПК, которые поставляют ключевые технологии и электронные компоненты для российской спецоперации.

"Санкции нацелены на компании, связанные с обходом санкций, который способствует доступу России к санкционным товарам или доходам от продажи нефти выше установленного G7 потолка цен", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, согласно заявлению, санкции включают запрет на экспорт в Россию товаров, связанных со станками с ЧПУ (числовым программным управлением).

Владислав Третьяк Екатерина Мизулина Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В G7 достигли политического соглашения по использованию доходов от активов РФ

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

США и ЕС собрались не размораживать активы РФ, пока Киев не получит компенсацию

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Число беженцев в мире в конце 2023 года превысило 117 млн человек

G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });