МЧС сообщило о выводе сотни человек из Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Около ста человек вывели из здания подмосковного Crocus City Hall, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов", - говорится в сообщении.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что пожар начался в концертном зале Crocus Сity hall после того, как на комплекс напали вооруженные люди. После начала стрельбы раздался взрыв и начался пожар. Есть погибшие и пострадавшие.