Музыканты группы "Пикник" не пострадали в результате ЧП в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Музыканты группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в пятницу в Crocus City Hall, в порядке, но группа не может дозвониться до одного человека из технического состава, сообщил "Интерфаксу" директор группы Юрий Чернышевский

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье начался пожар.

По предварительным данным, концертный зал загорелся в результате нападения: вооруженные люди ворвались в здание концертного зала и открыли огонь. Есть погибшие и пострадавшие.