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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Сенатор Бондарев назвал атаку в Красногорске диверсией со стороны Украины

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев возложил ответственность на Украину за трагедию в подмосковном концертном зале.

"Произошедшее в Крокус Сити Холле - это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте", - написал Бондарев в своем телеграм-канале.

Он считает необходимым усилить меры проверки сотрудников охраны и обслуживающего персонала на концертных площадках, в музеях, местах массового скопления людей.

Бондарев выразил соболезнования и слова поддержки семьям погибших людей.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Уголовное дело о теракте возбуждено по статье о теракте.

Нападение на Crocus City Hall

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Виктор Бондарев Красногорск Украина Crocus City Hall
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