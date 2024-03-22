Росгвардия ищет преступников, устроивших теракт в Подмосковье

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спецподразделения Росгвардии эвакуируют людей из Crocus City Hall в Красногорске Московской области, ведется поиск преступников.

"Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус Сити Холл". Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пресс-служба также выразила соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.