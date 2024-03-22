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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Посольство США в Москве шокировано терактом в Красногорске

Американским гражданам рекомендовано избегать района, где находится Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве заявили, что шокированы происшедшим в Crocus City Hall, и выразили соболезнования российскому народу.

"Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в Крокус Сити Холле в Москве", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в его телеграм-канале.

"Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", - добавили в дипмиссии.

Там также подчеркнули, что "пока события продолжают развиваться, мы настоятельно рекомендуем гражданам США, находящимся в Москве, избегать этого района, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ".

Ранее сообщалось, что перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт)

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
посольство США в РФ Красногорск Crocus City Hall
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