Посольство Великобритании в Москве осудило теракт в концертном зале

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в Москве осуждает теракт в красногорском концертном зале Crocus City Hall соболезнует близким пострадавших.

"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", - говорится в сообщении британской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Уголовное дело о теракте возбуждено по статье о теракте.