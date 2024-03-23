В России 24 марта объявлено днем общенационального траура

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Воскресенье 24 марта объявлено днем общенационального траура в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Выступая с обращением в связи с терактом в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, он назвал кровавым терактом нападение на "Крокус-Сити" и выразил уверенность, что врачи сделают все возможное для спасения жизней пострадавших от рук террористов.

"Уважаемые граждане России! Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе, дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых", - заявил Путин в субботу в обращении к россиянам.

Отдельно он поблагодарил простых граждан, "которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными. И наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы".