Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке Белгорода и пригорода

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО работала над областным центром и прилегающим районом.

В результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов - в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, вся необходимая помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также Гладков со ссылкой на центр медицины катастроф сообщил, что на данный момент еще четверо мирных жителей пострадали: у женщины осколочное ранение грудной клетки, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у двоих мужчин контузия и баротравма. Все пострадавшие доставлены в больницу.