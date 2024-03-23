Над Белгородской областью уничтожены очередные беспилотники ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что атака пресечена около 14:30 по московскому времени.

Позднее в ведомстве сообщили, что еще один беспилотник сбит около 15:00.

Военные также сообщали о сбитом дроне ВСУ около 11:30.