Задержанный по делу о теракте в Подмосковье сказал, что совершил нападение ради денег

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Телеканал Россия-24 (ВГТРК) показал часть допроса одного из задержанных по делу о теракте в комплексе Crocus City Hall.

Мужчина, говоривший по-русски с сильным акцентом, сообщил, что "слушал проповедника" в интернете, после чего с ним связался "его помощник".

"Он (помощник проповедника) мне написал, месяц назад, предлагал (...), я согласился. За деньги предлагал убить", - сказал задержанный.

Отвечая на вопрос, кого именно он должен был убить, мужчина ответил: "Людей убивать, без разницы кого".

Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.