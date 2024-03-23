Задержанный по делу о теракте в Подмосковье сказал, что совершил нападение ради денег
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Телеканал Россия-24 (ВГТРК) показал часть допроса одного из задержанных по делу о теракте в комплексе Crocus City Hall.
Мужчина, говоривший по-русски с сильным акцентом, сообщил, что "слушал проповедника" в интернете, после чего с ним связался "его помощник".
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"Он (помощник проповедника) мне написал, месяц назад, предлагал (...), я согласился. За деньги предлагал убить", - сказал задержанный.
Отвечая на вопрос, кого именно он должен был убить, мужчина ответил: "Людей убивать, без разницы кого".
Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.