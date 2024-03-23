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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Задержанный по делу о теракте в Подмосковье сказал, что совершил нападение ради денег

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Телеканал Россия-24 (ВГТРК) показал часть допроса одного из задержанных по делу о теракте в комплексе Crocus City Hall.

Мужчина, говоривший по-русски с сильным акцентом, сообщил, что "слушал проповедника" в интернете, после чего с ним связался "его помощник".

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"Он (помощник проповедника) мне написал, месяц назад, предлагал (...), я согласился. За деньги предлагал убить", - сказал задержанный.

Отвечая на вопрос, кого именно он должен был убить, мужчина ответил: "Людей убивать, без разницы кого".

Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall
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