"Газпром-медиа" отменит развлекательные программы на своих каналах в день траура

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Телеканалы "Газпром-медиа холдинга" (ГПМ), среди которых НТВ, ТВ-3 и "Пятница!", а также его радиостанции отменят развлекательные программы и рекламу в день общенационального траура 24 марта по жертвам теракта в Crocus City Hall.

"24 марта в России объявлен траур в связи с терактом в "Крокус Сити Холл". Телеканалы и радиостанции "Газпром-Медиа Холдинга" изменят сетку вещания в день общенационального траура. Будут отменены развлекательные программы, реклама транслироваться не будет", - говорится в сообщении ГПМ в его телеграм-канале.

Ранее в ГПМ сообщили об отмене юмористических программ на всех своих каналах в субботу и воскресенье.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человек, в больницах Москвы и Подмосковья находятся 107 пострадавших, из которых 16, в том числе ребенок - в крайне тяжелом состоянии.