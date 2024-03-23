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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Краснов заявил, что иностранные коллеги готовы сотрудничать с РФ в борьбе с террором

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что иностранные правоохранительные органы выражают соболезнования и готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом после стрельбы в Crocus City Hall.

"Многие наши иностранные коллеги также выразили свои соболезнования и готовность совместно противостоять международному терроризму в целях реализации принципа неотвратимости наказания", - заявил он.

Его слова приводит пресс-служба Генпрокуратуры в своем канале в телеграм-канале.

Краснов подчеркнул, что российским прокурорам поручено оказывать всемерную помощь и обеспечивать права и законные интересы пострадавших в террористическом акте, а также их родных и близких.

Генпрокурор РФ выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в концертном зале Crocus City Hall.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 133 человека погибли и более 100 пострадали.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Генпрокуратура РФ Игорь Краснов Crocus City Hall
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