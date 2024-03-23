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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Спасатели разобрали более 60 кубометров обрушившихся конструкций здания Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС России разобрали и вывезли свыше 60 кубометров обрушившихся конструкций здания Crocus City Hall, сообщили в субботу в пресс-службе министерства.

"На данный момент разобрано и вывезено порядка 63 куб. метров обрушившихся конструкций. Продолжается дотушивание очагов горения на кровле и в здании. В работе применяется специализированная робототехника", - сказали в пресс-службе.

Работы по разбору завалов ведут спасатели отряда Центроспас и центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В готовности находится аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС РФ в составе 104 человек и 19 единиц техники.

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Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека.

По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил 24 марта днем общенационального траура в РФ в связи с большим количеством жертв.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС РФ Crocus City Hall
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