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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:12

В больницах Москвы остаются 93 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В столичных больницах остаются госпитализированными 93 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Такие данные о пострадавших, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения, приводит департамент на 19:30 по Москве.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в больницах Москвы и Подмосковья находятся более 100 пострадавших, из которых 16 - в крайне тяжелом состоянии.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Crocus City Hall Подмосковье Москва
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