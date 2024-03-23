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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:21

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские банки готовы списать всю задолженность погибших и пострадавших в теракте в Crocus City Hall, говорится в сообщениях российских кредитных организаций.

Сбербанк напомнил, что у него действует программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. "В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы", - сообщил крупнейший российский банк.

ВТБ тоже пообещал списать всю задолженность по кредитам погибших и пострадавших в теракте.

Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум банк (ХКФ банк) планируют списать долги пострадавших в теракте и их ближайших родственников.

Тинькофф банк также пообещал списать задолженность всех пострадавших.

Кредитные организации выразили поддержку пострадавшим и соболезнования родственникам погибших в теракте.

Накануне вечером перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 133 человека погибли и более 100 пострадали.

В России 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Альфа-банк ВТБ Сбербанк Тинькофф банк ХКФ банк Совкомбанк Crocus City Hall
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